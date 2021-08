Christina hangt topless aan de muur en Ali B toont de ‘nachtmerrie van Geert Wilders’

Festival Into The Great Wide Open begin september nu al geannu­leerd: ‘Het is onverant­woord’

6 augustus Into The Great Wide Open gaat niet door. De organisatie van het popculturele festival op Vlieland wacht het kabinetsbesluit niet af en annuleert het evenement dat van 2 tot en met 5 september stond gepland. ,,Het is onverantwoord.’’