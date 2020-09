Claes Iversen vindt Máxima prachtig in door hem ontworpen hergebruikte japon

,,Ik ben meer dan vereerd dat Hare Majesteit de japon weer draagt", laat Iversen weten aan persbureau ANP. ,,Het hergebruik van een japon is in deze tijden een passende en charmante keuze. Ze ziet er prachtig uit."



De koningin kiest sinds 2015 geregeld voor ontwerpen van de Deens-Nederlandse couturier. Zo droeg Máxima tijdens het werkbezoek aan China in 2018 een bordeauxrode jurk met oranje stiksels tijdens de ontmoeting met premier Li. Ook voor Prinsjesdag 2016 koos de koningin voor een ontwerp van Iversen, toen droeg ze een nachtblauwe top en een goudkleurige rok.



De gele jurk met horizontale volants die Máxima dinsdag uit haar kledingkast haalde droeg ze in 2018 al tijdens het officiële bezoek van het Jordaanse koningspaar aan Nederland. Nederlands bekendste Máxima-kenner, Josine Droogendijk, opperde gisteren al dat de koningin mogelijk voor de gele jurk van Iversen zou gaan.



Volgens Droogendijk was het een goede keuze. ,,Hij is wat soberder gemaakt, maar dat past bij een dag als vandaag”, stelt de Máxima-kenner op deze site, verwijzend naar alle omstandigheden wegens het coronavirus. ,,Het doet heel veel met de uitstraling van de jurk. Eerst was hij een beetje zonnig en een tikje informeel. Als je kijkt naar hoe de jurk er nu uitziet, ik dacht gelijk: ‘wauw’.”