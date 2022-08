Claire Danes slaagt erin een sterke, maar ook gekwelde vrouw te spelen in The Essex Serpent

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on-demandfilms, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag het drama The Essex Serpent .

The Essex Serpent Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama (Apple TV+)



Soms is een serie alleen al de moeite waard door een van de hoofdrolspelers. Die conclusie trekt de kijker ongetwijfeld bij het volgen van het kostuumdrama The Essex Serpent, een serie die horror, religie, bijgeloof, emancipatie, sociale ongelijkheid en vrouwenmishandeling door elkaar husselt.

De belangrijkste rol wordt vertolkt door Claire Danes, 43 inmiddels. Zij staat bij het publiek vooral op het netvlies door de serie Homeland (2011-2020), een onvervalste klassieker waarin zij seizoenenlang schitterde als Carrie Mathison, een CIA-agent die vooral in het Midden-Oosten als onderzoeker en onderhandelaar furore maakte en zelfs niet bang was voor al-Qaeda.

Sinds het einde van Homeland heeft Danes (ook bekend van films Romeo & Juliet en The Rainmaker) het rustig aan gedaan. Het wachten was op een nieuwe uitdagende rol. Die vond zij in de verfilming van de bestseller van Sarah Perry, The Essex Serpent.

Zeemonster

Dane speelt de weduwe Cora Seaborne, die verlost is uit een gewelddadig huwelijk waarin haar echtgenoot het zelfs voor elkaar kreeg om haar te brandmerken. Na zijn dood stort Cora zich op haar passie, wetenschappelijk onderzoek met fossielen als haar specialiteit.

In die hoedanigheid trekt zij in 1893 naar het Engelse graafschap Essex, waar volgens de bevolking een mythisch zeemonster in de omliggende wateren actief is, die onder meer verantwoordelijk is voor de verdwijning van een tienermeisje. De openingsscène suggereert inderdaad dat er iets niet pluis is als het slachtoffer zich bijna overgeeft aan de golven.

Is dit onderaardse wezen de Essex-variant van het monster van Loch Ness? Schuilt er een grond van waarheid in de massahysterie van de lokale vissersgemeenschap?

Cora stuit in het dorp op de plaatselijke dominee, gespeeld door Tom Hiddleston, ooit een serieuze kandidaat om de nieuwe James Bond te worden. Hij heeft moeite om het bijgeloof van zijn kerkgemeenschap te beteugelen, maar denkt eerder dat de duivel in het spel is.

Tussen hem en Cora ontstaat een ongemakkelijke band. Niet alleen door hun verschillen van inzicht, maar ook omdat er amoureuze gevoelens opbloeien, terwijl de dominee toch een gelukkig getrouwde huisvader lijkt te zijn.

Hun band is zonder meer de zwakste schakel in het zesdelige The Essex Serpent. Hiddleston is niet erg geloofwaardig als de tobbende dominee die soms stoer is, maar ook een huilebalk.

Sterke vrouw

Danes haalt veel meer uit haar rol. Zij slaagt erin van Cora een sterke, maar ook gekwelde vrouw te maken die zich weinig aantrekt van de mores op het Engelse platteland anno 1893.

Wat de serie ook de moeite waard maakt, zijn de sociale schetsen die vooral betrekking hebben op de armenwijken van Londen, waar de bevolking geen schoon drinkwater heeft. De beste vriendin van Cora zet zich in om hun lot te verbeteren. Het lijkt de opmaat voor het doorbreken van het sluimerende socialisme in het Britse koninkrijk.

Maar de hamvraag van The Essex Serpent is: bestaat het monster echt? Wie dat wil weten, moet echt tot het einde blijven kijken.

