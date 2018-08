Claudia de Breij doet een 'Dotannetje' vanuit vliegtuig

Cabaretière Claudia de Breij kon tijdens een KLM-vlucht naar New York nauwelijks haar ogen geloven toen naast haar een passagier haar album Alles is goed opzette. ,,Oh my god, ik denk niet dat hij weet wie ik ben. OMG hij luistert letterlijk het hele album'', laat ze via een langzame wifiverbinding vanuit het vliegtuig weten aan haar ruim 30.000 Instagram-fans.

De Breij stuurde een foto mee van de Dutch music-playlist van KLM, waar haar grote hit Mag ik dan bij jou onder valt.

Een paar minuten later kwam de aap uit de mouw toen de mysterieuze man in kwestie Claudia's eigen vader bleek. ,,Hij zit naast mijn moeder, die naast mij zit en daarnaast mijn schatje, want we nemen mijn ouders mee naar New York. Zij willen heel graag dat KLM mijn album voor altijd in hun playlist houdt. En ik denk dat het iets uitmaakt als ze het tijdens de hele vlucht naar Amerika luisteren'', grapt ze.

Zanger Thomas Acda zag het ook en doet er een schepje bovenop. ,,Djiezus! Wil ik even nice muziek luisteren in the plane van Claudia, zit er een lady next to me in haar stoel te wippen of ze op hete kolen zit. Relax sis!'', reageert hij.

Trollenleger

Met haar update geeft Claudia een stille hint naar het zogenoemde trollenleger van de Amsterdamse singer-songwriter Dotan, die een verhaal verzon over een zogenaamde fan die naar zijn muziek luisterde in het vliegtuig. ,,Het is vreemd en fijn tegelijk'', twitterde de veelbesproken artiest vanuit het vliegtuig. ,,Ik bedenk me net dat ze me misschien wel volgt op Twitter. Nou, hallo, vliegtuigbuur. Bedankt dat je naar mijn muziek luistert en zachtjes meezingt.''

Dotan ging in april van dit jaar diep door het stof nadat uit onderzoek van de Volkskrant was gebleken dat hij zijn loopbaan een boost had gegeven met tientallen nepaccounts op sociale media. Sindsdien verdween hij uit de publiciteit. Volgens zijn moeder Patty Harpenau wil haar zoon niet gevonden worden.

