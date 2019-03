Cliff Richard steunt campagne voor onterecht beschuldigde ‘misbruikers’

Richard werd nooit gearresteerd en het onderzoek werd stilgelegd, maar zijn naam werd alsnog bezoedeld doordat de BBC beelden openbaar maakte van de politie-inval. De Living Doll-zanger klaagde de omroep daarop aan en kreeg gelijk: de BBC moest 235.000 euro smartengeld betalen, plus zo'n 956.000 euro als vergoeding voor de juridische kosten. ,,Onterecht beschuldigd worden, en dat dan ook nog eens breed uitgemeten zien in de media, is het ergste wat mij ooit is overkomen”, laat Richard in een statement weten. ,,Het is onmogelijk om het stigma, hoewel onwaar, geheel te laten verdwijnen.”