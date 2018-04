Cliff Richard vreesde hartaanval na beschuldiging kindermisbruik

Richard dacht dat de hele wereld hem nu voortaan zou zien als een crimineel. ,,Het voelde alsof alles waaraan ik in mijn leven had gewerkt uit mijn handen glipte. Ik voelde mij besmet, en zo voel ik mij nog steeds." De zanger vindt dat de BBC zijn reputatie heeft besmeurd, zo zei hij later snikkend toen hij een lijstje van landen opnoemde waar zijn naam in diskrediet zou zijn gebracht. Op het lijstje stond ook Nederland. ,,De politie deed dat niet, de BBC deed dat", aldus Richard.



Een verslaggever van de BBC had de politie ten tijde van de inval benaderd en gezegd te weten van het onderzoek naar Richard. Daarna werd de informatie over de inval gedeeld. Vorig jaar mei schikte Richard al met de politie. Hij kreeg een schadevergoeding van 400.000 pond (ruim 462.000 euro).



De advocaat van Richard, Justin Rushbrooke, hekelde gisteren al de opdringerige manier van werken van de BBC en eist een zeer substantiële schadevergoeding van de Britse publieke omroep. Volgens hem was het onderzoek privé en was geen openbaar belang bij openbaarmaking.