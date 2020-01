Clouseau-zanger Koen Wauters gaat na huwelijk van 16 jaar scheiden

Clouseau-zanger Koen Wauters (52) en zijn 40-jarige echtgenote Valerie De Booser hebben besloten hun huwelijk te beëïndigen. De twee Vlamingen, getrouwd in 2004, deelden in totaal 17 jaar lief en leed. ,,We zijn uit elkaar gegroeid”, meldt Wauters die in Nederland doorbrak met de megahit ‘Daar gaat ze’.

Op Instagram gaf de zanger zojuist een korte verklaring over de breuk. ‘Ook al wilden we niks liever dan eeuwig bij elkaar blijven en ook al hebben we voor elkaar gevochten tot het einde, toch nemen we samen deze aartsmoeilijke beslissing. We moeten eerlijk zijn met onszelf : door de jaren heen zijn we uit elkaar gegroeid. Het is emotioneel erg zwaar. We hebben immers vele mooie jaren gehad en hebben samen fantastische kinderen. En daar ligt nu voor ons allebei de focus : de zorg voor en het welzijn van onze kinderen primeert. Door hen zullen we altijd verbonden blijven’.

Wauters, die samen met Valerie twee kinderen kreeg - dochter Zita (15) en zoon Nono (13) - benadrukt dat er geen anderen in het spel zijn geweest. ‘We gaan in goede verstandhouding uit elkaar. Nu willen we rust vinden en stabiliteit bieden aan de kinderen’. De zanger wil verder geen commentaar geven op de breuk. Hij wordt door zijn volgers op sociale media zo ongeveer bedolven onder de steunbetuigingen. ‘Pas goed op jezelf en doe rustig aan’, reageert iemand. Weer een ander legt een link met de hit ‘Daar gaat ze’.

Koen sprak zich eerder al uit over de moeilijke momenten in hun relatie. ,,Kijk, het ding is: we zijn 17 jaar samen. Dat is geen 17 jaar hand in hand, fladderend en half zwevend door de lucht”, zei hij in november vorig jaar in Belgische media. ,,Natuurlijk zijn er momenten dat het moeilijker gaat. Dat zijn vaak periodes waarin ik het heel erg druk heb. En waarin er veel minder tijd is voor elkaar. Dan moet je weer de liefde en de kracht vinden om telkens opnieuw voor elkaar te kiezen.”

En : ,,Eigenlijk is het net als met kinderen. Je maakt kinderen omdat je elkaar graag ziet. Maar als die kinderen er zijn, moet je plotseling de tijd voor elkaar helemaal anders indelen. Want die kinderen nemen het gros van de tijd in beslag. Dan moet je als koppel écht kiezen hoe je daarmee omgaat. Bij ons is dat altijd goed gelukt. We hebben altijd willen werken aan onze relatie.”