Clubbaas verbijsterd: Adele gaat uit haar dak bij stripshow en paaldanst op het podium

video'sZangeres Adele (33) heeft clubgangers in Londen gisteren de avond van hun leven bezorgd toen ze onaangekondigd mee kwam feesten bij een stripwedstrijd. De Britse superster mocht beslissen wie de beste stripper van de avond was én probeerde zelf ook even te paaldansen. De baas van de club gelooft het nog steeds niet. ,,Ze was er ineens. Ze had geen verzoeken, geen eisen, niks.”

Of het goed was als Adele binnenkwam, vroeg iemand van haar entourage gisteravond bij de beroemde nachtclub Heaven.

Daar begon bijna de lhbti+-avond met het evenement Porn Idol, een parodie van Pop Idol, zoals Idols in Engeland heet. Bij Porn Idol zingen kandidaten niet, maar strippen ze. Met haar outfit van de opnames van The Graham Norton Show nog aan (naar verluidt een Fendi-pak van bijna 4000 euro), verscheen Adele bij de achteringang.

Eenmaal binnen kwam de zangeres backstage om betrokkenen te ontmoeten, waarna ze vanaf het balkon met volle teugen genoot van de sexy show. Het publiek wist volgens clubbaas Jeremy Joseph niet wat het zag en video’s van een dansende en zingende Adele gingen al snel het internet over.



,,Ik kreeg berichten van vrienden die vroegen waarom ik ze niet had ingelicht [over haar komst]’’, zegt Joseph tegen Daily Mail. ,,Maar ik wist het simpelweg niet. Niemand gelooft me, maar ik wist het niet!’’

Paul de Leeuw moest vorig jaar nog net niet elk woord laten goedkeuren toen hij Adele mocht interviewen, maar bij de club deed niets vermoeden dat de beroemdste zangeres ter wereld te gast was. ,,Ze was zo normaal en zo leuk’’, zegt Jeremy. ,,We hadden er niet mee geadverteerd, het was niet gepland, dat maakt het des te specialer. Ze verscheen gewoon. Er waren geen verzoeken, geen eisen, niks.’’



Adele heeft een paar stressvolle weken achter de rug, bijvoorbeeld omdat ze onlangs in tranen moest melden dat haar concerten in Las Vegas op het laatste moment waren uitgesteld. ,,Ze had vrienden bij zich, een grote groep, en ze wilden gewoon plezier hebben’’, aldus Joseph. ,,Ze wilde niet pretentieus zijn, ze wilde gewoon lol hebben.’’



Paaldansen

Aan het einde van de avond was er bij de jury onenigheid over de vraag wie de beste stripper was. Adele, die inmiddels een licht beschonken indruk maakte en zei dat ze haar jasje moest dichthouden omdat haar topje gescheurd was, kwam het podium op. Ook dit was niet afgesproken, aldus Jeremy.

De zangeres aaide de hond van de clubeigenaar, waagde zelf een rondje aan de paal en besloot dat deelnemer Martha als winnaar naar huis ging. De vrouw had zich niet vooraf opgegeven, ze werd op de avond zelf uit het publiek gekozen om mee te doen. Jeremy: ,,Stel je voor, je komt uit het publiek en voor je het weet sta je halfnaakt naast Adele. Wie kan dat verzinnen?’’



De avond was gezellig, maar betekende ook veel voor Jeremy na twee zware jaren met clubsluitingen vanwege corona.

,,Om na de afgelopen jaren, die echt een hel waren, een avond te hebben met Adele, dan vergeet je alles. (...) Ik hoop dat ze weet hoe gelukkig ze sommige mensen heeft gemaakt.’’

