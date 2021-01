Coaches dachten dat Job een vrouw was en draaiden niet, nu neemt hij keihard revanche

The VoiceDe 20-jarige Job Teunis uit Eindhoven heeft vanavond glansrijk revanche genomen voor zijn mislukte auditie bij The voice of Holland vorig jaar. Toen draaide geen enkele coach, omdat ze dachten dat hij een vrouw was en de hoge stem niet bijzonder vonden. Nu kwam hij ‘effetjes laten zien’ wie hij echt is. Vrouwenstem? ,,Je zingt als een oude ziel.’’

Het was eind 2019 toen Job voor het eerst op het podium stond bij het RTL 4-programma. Ondanks een mooi optreden zag hij van zijn belangrijkste publiek alleen de rug. Hij kon terug naar huis, terug naar zijn baan achter de kassa in de supermarkt.

,,Wat was het nou, een jongen of een meisje?’’ vroeg coach Ali B na de auditie aan zijn collega’s. ,,Een vrouw’’, wist Anouk zeker. ,,Het was gewoon een jongen’’, zwoer Waylon. ,,Nee?’’ gromde Anouk verbijsterd. ,,Dan is het toch wel jammer. Dat had ik echt niet verwacht.’’



Toen Job thuis voor de tv dat gesprekje zag, wist hij wat hem te doen stond. Gesterkt door talloze reacties van mensen die het onbegrijpelijk vonden dat hij niet door was, trad hij vanavond weer aan. Inmiddels overigens met een leidinggevende functie in de supermarkt, maar dat is plan b. Plan a is een ‘ster’ worden. Zijn munitie: klassieker My immortal van Evanescence.

Volledig scherm Job op het podium van The Voice. © RTL

Kwetsbaar

Het was al snel duidelijk: dit is geen vrouwenstem, maar een uniek mannengeluid. ,,Wat jij ons zojuist hebt laten horen, is hoe sterk je kunt zijn als je kwetsbaar bent’’, zei een geraakte Waylon, die net als Anouk, Ali B en Jan Smit nu wél was gedraaid. ,,Wij zijn puur met onze oren bezig en dan is het heel fijn als er iemand binnenkomt die een liedje zingt, zoals het gezongen hoort te worden. Daar mag je heel, heel trots op zijn.’’

Zakenman Jan Smit had zelfs meteen een marketingidee. ,,Job, dit was top. Ik zie de stickers als voor me, Job is top. 20 jaar, maar het klinkt echt alsof je een oude ziel hebt. Het is heel gepassioneerd. (...) Dat komt heel echt over en ik denk dat je daarmee heel veel harten voor je kunt winnen.’’

Zakkenvuller

Zelfs de kritische Anouk, van wie het volgens plaaggeest Ali B onzeker is of ze überhaupt een hart heeft, was enthousiast. ,,Ik vind dat je een supermooie stem hebt’’, zei ze. ,,Echt waar, ik heb echt genoten. Ik hoor ook wel echt de urgentie erin. Ik denk dat als je net wat losser bent en leert je gezicht meer te ontspannen, het er ook iets prettiger uitziet.’’ Dat kan ze met hem gaan oefenen, want Job koos voor haar.

Ali B was in elk geval te spreken over de plannen van de Brabander, die ook nog Retail Management studeert. ,,Ik word zakkenvuller en als het niet lukt, word ik toch gewoon vakkenvuller. Dat is toch top?’’

