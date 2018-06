Coen & Sander schitteren met 'blote lus'-teksten in GTST

Bedreigin­gen na 'Derksen stinkt'-op­hef verbazen Marianne Zwagerman

16:14 ,,Volgens mij ruikt Johan Derksen naar een stacaravan in Grollo waar dan al vier weken zo'n vrouw dood in ligt met katten eromheen.'' Dat zei Marianne Zwagerman gisteren tijdens de uitzending van VI Oranje Blijft Thuis. Het werd haar door sommige kijkers niet in dank afgenomen, met doodsbedreigingen tot gevolg.