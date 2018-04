'Colin Farrell in afkickkliniek'

,,Hij heeft niet gebruikt, maar hij wilde alles weer even bijstellen en weer op koers komen zodat hij ook niet gaat gebruiken", aldus de insider. Colin zou zich hebben gemeld bij The Meadows, een kliniek voor de rich and famous in Arizona, waar eerder onder meer Tiger Woods, Selena Gomez en Harvey Weinstein werden behandeld.

De acteur kampte eerder met een drugs- en alcoholverslaving en liet zich in 2005 voor het eerst behandelen in een kliniek. In mei vorig jaar vertelde hij in de talkshow van Ellen DeGeneres dat hij tien jaar nuchter was.