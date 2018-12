Collega’s aangeslagen na overlijden Dave Mantel (37): ‘Je jong en te vroeg’

,,Ik koester de fijne momenten en mooie gesprekken die we hadden’’, vervolgt hij. ,,Je stuurde me altijd selfiekusjes als ik er even doorheen zat. Nu stuur ik jou een laatste kus en troost ik me met de gedachte dat het na dit leven mooier moet zijn, anders snap ik oprecht niet dat je ons ontnomen bent, mooi mens.’’



Ook actrice en zangeres Carolina Dijkhuizen deelt een foto. ,,Lieve, lieve Dave, waarom piep je er nou zo stilletjes tussenuit?’’, schrijft ze. ,,We zijn in shock, dit is gewoon niet te bevatten.’’ Acteur Patrick Martens deelt een foto waarop hij samen met Mantel aan het werk was. ,,Lieve Dave’’, luidt het bijschrift, voorzien van een hartjesemoji. ,,Rust zacht.’’



Ook op het Instagram-profiel van Mantel zelf, waar zijn overleden vanmiddag bekend werd gemaakt, stromen honderden reacties binnen. ,,Wat een ongelooflijk nieuws’’, schrijft Mantels oud-collega Cynthia Abma. ,,Veel te jong. Dank je lieve Dave voor de te gekke tijd bij GTST.’’



Maurice Wijnen is naar eigen zeggen ‘in shock’. ,,Dit is moeilijk te bevatten’’, schrijft de musicalkenner aan de nabestaanden van Dave. ,,Alle sterkte gewenst met dit verlies.’’ Ook presentatrice Kim-Lian van der Meij is aangeslagen. ,,Geen woorden’’, reageert ze. Collega Chantal Janzen vult aan: ,,Alle sterkte gewenst voor iedereen om hem heen.’’