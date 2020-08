Collega's proberen bedroefde Ferry Doedens op te fleuren na abrupt vertrek uit GTST

Nadat producent EndemolShine bevestigde dat Doedens niet meer in GTST te zien zal zijn, kwam de acteur met het bericht dat hij en zijn werkgever ‘op een prettige manier’ uit elkaar zijn gegaan. Volgens de acteur zorgde de situatie rondom het coronavirus ervoor dat hij afspraken niet na kwam. Geen van beide partijen doet de exacte details uit de doeken.

Wel gaf Ferry, die nog tot november op de set van het fictieve dorpje Meerdijk te zien zal zijn, aan dat hij begrijpt dat de situatie voor zijn werkgever ‘lastig is geweest’, zo schreef hij gisteren op Instagram. De update werd overladen met likes. ‘Komt goed mate!’ laat Ferri Somogyi, die Rik de Jong speelt, weten. Ook Everon Jackson Hooi (Bing), Babette van Veen (Linda), Alkan Tubbies (Amir), Tamara Brinkman (Saskia), Marly van der Velden (Nina) en Cynthia Abma (voorheen Bianca) sturen hartjes. Patrick Martens, die een jaar lang te zien was als Morris, schrikt van het bericht. ‘Jeetje buurman! Hang in there’, stuurt hij. Robin Martens, die in 2017 onverwachts hoorde dat haar rol als Rikki ophield met bestaan, steunt Ferry ook.

Gordon hoopt dat er ‘andere mooie dingen’ op het pad van de ‘lieve schat’ komen. Moise Trustfull, Tim Douwsma, Nicolette Kluijver, Kimberley Klaver en zangeres Krystl beamen dat.

Doedens werd in 2009 gecast voor de rol van het homoseksuele personage Lucas Sanders: de zoon van Stefano Sanders (Bas Muijs) en Janine Elschot (Caroline de Bruijn). Hij dook ook op in de GTST-spinoff Nieuwe Tijden. De dertiger stond bij de makers van GTST al langer op de ‘zwarte lijst’. In 2015 moest hij vertrekken nadat hij cocaïne gebruikte en zich toen ook niet aan afspraken hield. Een jaar later keerde hij terug.

In juni van dit jaar onthulde de acteur dat hij ‘al acht weken lang met iedereen geknuffeld’ had, ondanks de coronamaatregelen die onder meer 1,5 meter afstand voorschrijven. Hij werd voor twee weken op non-actief gesteld. Volgens EndemolShine bracht Ferry met zijn gedrag de gezondheid en veiligheid van zijn GTST-collega’s in gevaar. De rol van Lucas Sanders wordt niet opnieuw gecast.

Volledig scherm Doedens in Nieuwe Tijden. © RTL