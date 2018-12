Collega’s verslagen na overlijden Dave Mantel (37): ‘Te jong en te vroeg’

,,Ik koester de fijne momenten en mooie gesprekken die we hadden’’, vervolgt hij. ,,Je stuurde me altijd selfiekusjes als ik er even doorheen zat. Nu stuur ik jou een laatste kus en troost ik me met de gedachte dat het na dit leven mooier moet zijn, anders snap ik oprecht niet dat je ons ontnomen bent, mooi mens.’’



Ook actrice en zangeres Carolina Dijkhuizen deelt een foto. ,,Lieve, lieve Dave, waarom piep je er nou zo stilletjes tussenuit?’’, schrijft ze. ,,We zijn in shock, dit is gewoon niet te bevatten.’’ Acteur Patrick Martens deelt een foto waarop hij samen met Mantel aan het werk was. ,,Lieve Dave’’, luidt het bijschrift, voorzien van een hartjesemoji. ,,Rust zacht.’’



