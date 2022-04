Collega’s en liefhebbers brengen ode aan ‘taaltovenaar’ Jan Rot: ‘Hij is one of a kind’

Gerard Joling weer thuis na week in ziekenhuis met longontste­king

Gerard Joling is weer thuis nadat hij een week geleden met een fikse longontsteking in het ziekenhuis werd opgenomen. De 61-jarige zanger laat op sociale media weten dat hij het ziekenhuis in Amsterdam heeft verlaten en het ‘elke dag weer een stukje beter’ gaat.

12 april