Collega’s verbijsterd na ontslag Fidan en Renze: ‘Wat is Hilversum een slangenkuil’

video Angela de Jong wist dat het rommelde bij De Vooravond: ‘Maar dit zag ik niet aankomen’

10 juni Het besluit van BNNVara om Fidan Ekiz en Renze Klamer per direct van De Vooravond te halen komt voor Angela de Jong als een grote verrassing. De AD-columniste vertelt aan deze site dat ze wist dat Frans Klein, directeur video van de NPO, ontevreden was over het programma maar ze zag de wissel absoluut niet aankomen. ,,Ik ben benieuwd wat voor verschil Sophie en Khalid gaan maken.”