Comeback voor Hans van der Togt (70) in speelfilm over krasloten

Voormalige Rad van Fortuin-presentator Hans van der Togt (70) gaat een rol spelen in de nieuwe speelfilm van regisseur Jesse de Vries. In Kras Lot zal Van der Togt te zien zijn naast zangeres-actrice Heddy Lester (68) die in 1977 met het nummer De Mallemolen meedeed aan het Eurovisie Songfestival.

Volgens De Vries was Amsterdammer Hans van der Togt, die sinds 6 jaar een teruggetrokken bestaan leidt in het Friese dorp Achlum, direct te porren voor de rol, ondanks dat hij in het recente verleden eerdere aanbiedingen voor films zou hebben afgeslagen. ,,Hans deed bij mij niet zo moeilijk. Hij was direct enthousiast en we hebben ondertussen regelmatig contact gehad over het script'', aldus de regisseur.

Kras lot gaat over een echtpaar dat verslaafd is aan krasloten. Het krassen van loten blijkt nog het enige te zijn dat het paar enigszins bij elkaar houdt. Als een van de twee een prijs wint, drijft dat het stel nog verder uit elkaar. De opnames van de productie - volgens De Vries in geen geval een lange commercial voor krasloten - beginnen eind deze maand in de provincie Zeeland die één van de geldschieters is. De film gaat op 12 november in première in Vlissingen.

Verslaving

Hans van der Togt , zo liet hij in augustus vorig jaar weten, is opnieuw behandeld aan zijn drankverslaving. De oud-presentator, kunstenaar en voormalige AVRO-omroeper dronk al een tijdje geen druppel meer maar kreeg een terugval. Na het inschakelen van hulp, zit de voormalig Rad van Fortuin-presentator weer op de goede weg.

Van der Togt gaf in augustus 2016 een openhartig interview aan AD Magazine waarin hij vanuit zijn duikhuisje in Achlum toegaf dat ouder worden hem zwaar valt. ,,Ik zal het maar eerlijk zeggen: het is hier soms best eenzaam", zo stelde hij. Hij ging toen ook in op zijn alcoholgebruik. ,,Ik ben mateloos, ja, maar de drank heb ik nu redelijk onder controle. Ik haal ’s ochtends één fles wijn bij de Spar. Sterke drank komt mijn huis niet meer in. Na mijn verblijf in de afkickkliniek heb ik twee jaar niets gedronken, maar twee jaar geleden ben ik toch weer voorzichtig begonnen. Vorig jaar was het even meer dan een fles per dag, maar ik heb de knop omgedraaid. Die ene fles is echt genoeg. Ik zeg weleens: Het is hier zo rustig, je wordt vanzelf alcoholist."