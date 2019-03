Commando Ben Affleck overschrijdt grenzen

Triple FrontierDe respectloze wijze waarmee Amerika nog steeds omgaat met zijn oorlogsveteranen is een van de thema’s in de Netflix-film Triple Frontier . Ben Affleck speelt een commando die aan lager wal is geraakt. Samen met vier ex-collega’s gaat hij een Zuid-Amerikaanse drugsbaron van zijn miljoenen beroven.

De belangrijkste zin die Ben Affleck in zijn rol als de ex-commando Redfly uitspreekt in de actiefilm Triple Frontier vat de gemoedsgesteldheid van zijn personage perfect samen. ,,Ze stelen de beste jaren van je leven en vervolgens, na je veertigste, wordt je zonder pardon bij het grof vuil gezet.”

De frustratie over hoe Amerika met zijn oorlogsveteranen omgaat loopt als een smeulend vuur door de film van regisseur J.C. Chandor die eerder heftige producties als Margin Call, A Most Violent Year en All is Lost maakte.

Neem het door Affleck gespeelde personage Redfly dat zich in financieel opzicht totaal in de nesten heeft gewerkt. De ex-commando probeert onappetijtelijk huizen te slijten aan totaal niet geïnteresseerde klanten die hem zo snel mogelijk de rug toekeren. Het contrast met zijn vorige bestaan als lid van een Speciale Eenheid in het Amerikaanse leger die voor zijn vaderland zijn leven waagde kan niet groter zijn.

Volledig scherm © AP

Rationaliseren

Geen wonder dat Redfly de kans om met een aantal kameraden uit zijn voormalige eenheid – die ook allemaal een marginaal bestaan leiden - een dubieuze missie uit te voeren met beide handen aangrijpt om uit zijn financiële misère te geraken. ,,Hij kan echter amper overzien waar hij in belandt”, zegt Affleck in Madrid ter verdediging van zijn personage. ,,Hij probeert alles te rationaliseren, maar overschrijdt daarmee telkens een morele grens, totdat hij niet meer terug kan.”

Voor Affleck (46), die onlangs te kennen gaf niet meer als Batman te willen acteren, is zijn rol in Triple Frontier een bewijs dat hij gezien zijn leeftijd nog steeds in staat is om zware fysieke rollen te spelen. ,,Mijn collega’s en ik”, zegt de acteur doelend op zijn tegenspelers Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal en Garrett Hedlund, ,,hebben behoorlijk moeten afzien. De film speelt zich af in het grensgebied La Triple Frontera in Zuid-Amerika, waar veel drugsoorlogen worden uitgevochten. Het was ondenkbaar dat we in deze regio konden filmen. We hebben om die reden op drie verschillende locaties gedraaid; Hawaï, Californië en Columbia. We hadden jungles, stranden en achterbuurten nodig om de actiescènes te draaien. Vandaar al dat gereis.’’

Affleck maakt een fitte indruk. Onlangs sprak hij op de Amerikaanse televisie openhartig over zijn drankverslaving die hij naar eigen zeggen onder de knie heeft. Hij verbleef daarvoor veertig dagen in een afkickkliniek. Ook probeert hij met roken te stoppen, zoals blijkt tijdens het interview. De acteur excuseert zich voor het nuttigen van zijn nicotinekauwgom.

Volledig scherm © Netflix

Verslaving

,,Ik wil zo gezond mogelijk leven,’’ laat hij weten. ,,Ik ga voorzichtiger met mijn voedsel om. Ik probeer ook zoveel mogelijk suiker te vermijden, maar dat valt eigenlijk niet mee gezien de samenstelling van ons voedsel. Ook dat is een vorm van verslaving, zo merk ik.’’

Triple Frontier is de eerste film die Affleck maakte voor Netflix. De acteur, die zelf ook een productiebedrijf runt en vijf producties in het vooruitzicht heeft, is zeer te spreken over de samenwerking. ,,Als filmmakers krijg je meer vrijheid. Dat merkten wij met deze film. Aanvankelijk zou een grote filmmaatschappij dit verhaal verfilmen, maar zij hadden als eis dat er geen Spaans gesproken mocht worden, wat gezien de locaties waar deze film zich afspeelt natuurlijk belachelijk is.

,,Netflix had daar geen problemen mee. De eerste twintig minuten van Triple Frontier zijn daarom in het Spaans. Dat maakt alles realistischer. Ik denk dat Netflix de intelligentie van het publiek hoger inschat dan de meeste filmmaatschappijen doen.’’

Triple Frontier is nu ook in Nederland op Netflix te zien.