Concert at Sea organiseert digitale editie

Festivalgangers kunnen dit jaar toch een beetje proeven van de sfeer van Concert at Sea. Het festival vindt op 25, 26 en 27 juni onder de noemer Concert at Home digitaal plaats, maakte de organisatie vandaag bekend.

Vanuit vaste stek Zeeland is er een interactief programma te volgen via de festivalwebsite. Fans worden daarvoor opgeroepen hoogtepunten en verhalen tijdens het programma te delen. Tijdens de uitzendingen zijn er daarnaast door het publiek gekozen hoogtepunten te zien van de afgelopen veertien edities. Michiel Veenstra presenteert deze livestream, die ook te volgen is via YouTube en Facebook.

Ook op de radio en televisie wordt aandacht besteed aan Concert at Sea. Op NPO Radio 2 is er op 27 juni een speciale editie van Muziekcafé vanuit Zeeland. Daarin zijn livesessies van artiesten te horen en komen hoogtepunten van de afgelopen jaren en verhalen van artiesten en festivalbezoekers voorbij. Op diezelfde dag wordt in de avond op NPO 3 in Concert at SEA 15 jaar teruggeblikt op eerdere edities.

Festivalgevoel

,,We missen het publiek enorm en op deze manier gaan we het festivalgevoel bij de mensen thuis brengen. Gelukkig kunnen we op zaterdag 27 juni ook al veel artiesten bekend maken voor de editie van 2021 dus de voorpret begint dit jaar al vroeg.” aldus Paskal Jakobsen van BLØF, die het festival organiseert.