Concerten Adele razendsnel uitverkocht

Voor kaarthouders van American Express werd er gisteren al een extra voorverkoop ingelast, maar vandaag ging de reguliere verkoop van start. Het is niet bekend om hoeveel kaarten het gaat, maar de belangstelling is enorm. Tienduizenden mensen belandden in een wachtrij, in de hoop alsnog een kaartje voor een van de concerten van de wereldberoemde zangeres in de wacht te slepen. Wie een kaartje heeft weten te bemachtigen mag zich gelukkig prijzen; de concerten waren razendsnel uitverkocht. Fans die alsnog door de wachtrij komen krijgen de melding dat de tickets op zijn.

Eerder deze week ontvingen de mensen die zich voor de voorverkoop hadden aangemeld per mail een speciale link. Via die link werden kaarten vrijgegeven voor de twee concerten in Hyde Park, een van de Royal Parks of London dat eigendom is van de Britse koninklijke familie. Ook die tickets waren pijlsnel uitverkocht. Hoeveel kaartjes er eergisteren werden verdeeld, is niet bekend. De prijzen voor de shows met enkel staplaatsen variëren van 90,45 Britse pond tot 379,95 pond voor een Diamond VIP Experience Presale Ticket.