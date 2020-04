Concertgebouworkest tevreden: miljoenen bereikt met Wilhelmus

,,Mensen hebben de laatste dagen een sprintje getrokken en zijn gaan oefenen. De actie is echt gaan leven in het land. We zijn blij dat we zo een bijdrage hebben kunnen leveren op deze dag”, zegt Michiel Jongejan, woordvoerder van het Concertgebouworkest.



De hashtag die in het leven is geroepen, #Wilhelmus2020, doet het vandaag goed op Twitter. De bladmuziek die het Concertgebouworkest online zette voor de actie, werd maar liefst 121.173 keer gedownload. ,,Donderdag stond de teller nog op ongeveer 40.000 downloads”, aldus Jongejan. ,,Belangrijk was ook dat de actie op NPO1 en NPO2 was te zien en op enkele radiozenders was te horen. We hebben miljoenen mensen bereikt met dit initiatief.”