Concertorganisator Mojo ontslaat derde van personeel

Dat meldt 3 voor 12 vandaag. Mojo was vanmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar.



Ondernemers die konden aantonen dat hun omzet door de coronacrisis flink terugliep, werden de afgelopen tijd deels gecompenseerd door de overheid dankzij de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Die maatregel loopt 1 oktober af, terwijl het nog onmogelijk is concerten te organiseren met volle zalen.



,,We hadden gehoopt in september weer volledig aan de slag te kunnen, maar dat is niet realistisch’’, zegt Mojo-directeur John Mulder tegen 3 voor 12. ,,Het gebrek aan concreet perspectief heeft ons doen besluiten te reorganiseren.’’



Mojo, organisator van grote concerten en festivals, is lang niet het enige bedrijf in de sector dat het zwaar heeft en moet reorganiseren. Eerder werd al bekend dat er ontslagen vallen bij onder meer Ziggo Dome, Paradiso en poppodium 013.