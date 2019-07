Confrontaties lopen hoog op in Temptation: ‘Je komt op alle vlakken tekort’

Temptation Island VIPS zit dit seizoen vol verrassingen. Niet alleen doken er extra verleiders op in de villa’s, ook worden de koppels - naast het reguliere kampvuur - zo nu en dan getrakteerd op extra beelden. Dat gegeven zou nog wel eens voor drama kunnen gaan zorgen. Al hadden de koppels vandaag heel andere zaken aan hun hoofd, namelijk het ontmoeten van de begeerlijke vrijgezellen. Even leek het erop dat de koppels geen last hadden van stress. Oók niet toen presentatoren Yolanthe en Kaj het nieuws brachten dat ze geconfronteerd zouden worden met de verleiders. Maar van stress was wel degelijk sprake, bleek al snel. Zo bekende Pommeline aan Channah heel zenuwachtig en onzeker te zijn, iets wat haar vriend Fabrizio liever niet van haar zag. Yasmin gaf toe wel enigszins bang te zijn, maar was vooral benieuwd naar de vrouwelijke singles . En ook Quinten, die in het verleden niet altijd trouw is geweest, realiseerde zich dat hij zijn vriendin Channah écht niet kwijt wil. De spanning onder de stelletjes was duidelijk zichtbaar, zeker toen het moment van de waarheid aanbrak. Een voor een werden de verleiders naar voren geroepen. Er zat echter wel een addertje onder het gras: alleen de singles die door de partners werden uitgeroepen tot favoriet, stonden oog in oog met de bezette deelnemers. Toen de verleid(st)ers eenmaal tegenover hun ‘concurrenten’ stonden, werd al snel duidelijk dat het spelletje op een sluwe manier gespeeld zou worden. ,,Thomas, luister pikkie, jouw Yasmin is nog maar net in de villa, maar ze heeft nu al haar Aladdin gevonden”, trapte Jonah af. En ook Quinten moest het ontgelden: ,,Faka Quinten, ik heb gehoord dat je op alle fucking vlakken tekort komt”, daagde Roy hem uit, die op nog geen meter afstand tegenover hem stond. ,,Bro, sowieso afstand”, zei Quinten toen hij de verleider wegduwde. Er volgde nog een woordenwisseling, maar dat liep met een sisser af.

Classy

Ook bij de dames ging het er stevig aan toe. Mira liep direct op Pommeline af en counterde: ,,Ik stond al eerder in de Playboy, daarom play ik deze vakantie met jouw boy.” Dat schoot bij de vriendin van Fabrizio totaal in het verkeerde keelgat. ,,Hij valt alleen op classy meiden hoor”, sneerde de blondine, die er vrijwel zeker van was dat Mira absoluut niet het type is waar Fabrizio op valt.



En ook Channah was zichtbaar geschrokken van de openingszin van verleidster Angi. ,,Ik ken jouw man pas een dag, maar hij heeft nu al verteld dat hij twijfelt aan jullie relatie.” Channah reageerde niet in het gezicht van de 22-jarige Poolse single, maar kwam later op de woorden van Angi terug. ,,Als hij daarvoor gaat, moet ‘ie dat doen. Dan hoef ik hem niet meer te hebben. Ja, is toch heel simpel.”



De ontmoetingen met de verleid(st)ers zorgden na afloop voor de nodige gespreksstof, maar daar had niet iedereen zin in. En dus werden de uitdagende outfits en alcoholische drankjes tevoorschijn getoverd om er weer een verleidelijk feestje van te maken. Hoewel Fabrizio, Damian en Thomas zich rustig wisten te houden, was er een persoon die de verleiding van krullenbol Shané nauwelijks kon weerstaan: Quinten. Hij kroop zelfs met de 19-jarige vrijgezel onder de douche én raakte haar meerdere malen - zo onopvallend mogelijk - aan.



Of de kijkers volgende week al vuurwerk kunnen verwachten? Het lijkt er wel op. In een teaser van de volgende aflevering is namelijk te zien hoe verleidster Djamiah haar topje uitdoet in de slaapkamer van een van de mannelijke deelnemers.