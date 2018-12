Confronterende foto's Tess Milne en Tygo Gernandt onderdeel van campagne

YouTube-jaarover­zicht is slechtst beoordeel­de video aller tijden

12:03 YouTube Rewind 2018, het jaaroverzicht van de internetgigant, is de slechtst beoordeelde video aller tijden op het platform. In de video, waar de populairste videomakers een rol krijgen, zijn onder meer Will Smith en de Nederlandse make up-queen Nikkie de Jager te zien.