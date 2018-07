Connie Witteman: Kostbare juwelen van Hans zijn niet verzekerd

Volgens de Amsterdamse, die gisteren de beelden van de inbrekers online zette, is de collectie 'helemaal niet te verzekeren'. ,,In Nederland al helemaal niet en dan kom je in Londen terecht en daar betaal je een jaarpremie waar je van achterover valt", laat ze los aan De Telegraaf. ,,Vroeger liep daar wel een polis, maar na de afwikkeling van ons huwelijk en de dood van Hans is dat allemaal opgezegd. Nee, ik zie er geen cent van terug.''

Lees ook Connie Witteman deelt beelden van 'brutale' inbraak in appartement Lees meer

De inbrekers gingen er vandoor met een 60 kilo zware kluis, met daarin met name juwelen die Connie van Hans kreeg. ,,Hij was gek op juwelen. Dat was gewoon een hobby van hem. Eerlijk, mij zul je nóóit in de etalage van een juwelier zien kijken. Ik vond het allemaal prachtig. Maar het was vooral Hans die het prachtig vond om te geven. En hij greep elke gelegenheid aan in die tijd. Hij was altijd zo gul.''

Gouden tip

Connie zal de herinneringen dan ook het meest missen. ,,Aan de meeste stukken zit een mooi verhaal. En zeker nu hij er niet meer is...'' Free Record Shop-oprichter Hans Breukhoven overleed op 20 januari 2017 in zijn woonplaats Londen aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

De inbraak vond vrijdag na 20.15 uur plaats, toen Connie, Eugene en hun hond hun woning aan de chique P.C. Hooftstraat verlieten. ,,Op de beelden zie je ze het park inlopen. Maar wat ook een enge gedachte is, is dat we dus al een tijdje moeten zijn bekeken, waardoor ze konden toeslaan. Terwijl we net, met onze hond, het huis verlaten hadden'', liet de geschrokken diva eerder los.

Connie looft 15.000 euro uit aan degene die met de gouden tip komt.

Een bericht gedeeld door Connie Witteman (@connie_witteman) Een foto die is geplaatst door Connie Witteman (@connie_witteman) op 8 Jul 2018 om 21:38 PDT

Brutale inbraak, herkent u deze man, neem contact op met Jvdheuvel@telegraaf.nl Een foto die is geplaatst door null (@connie_witteman) op 8 Jul 2018 om 11:47 PDT