Controversiële Nederlandse film naar Cannes

De mockumentary Huisje, Boompje, Beestje van het regieduo Koen Leerink en Tom Cas vertelt het verhaal van een homoseksueel stel, dat besluit een vluchteling te adopteren. In Spring van het Amsterdamse regieduo Lars Dinjens en Dylan Werkman overwint een introverte puber zijn grootste angst, wanneer hij verliefd wordt op een talentvolle zwemster. De film werd genomineerd in de categorieën beste regie en beste acteur (Shanine El-Hamus).

Nachtmerrie

De Rotterdamse regisseur Shariff Nasr viel met zijn horrorfilm Oppassen net buiten de top twaalf, maar mocht wel een award in ontvangst nemen voor Best Sound Design. In zijn inzending Oppassen gaat een jongetje op visite bij zijn chagrijnige grootvader. Wanneer opa in slaap valt, verandert het bezoek in een nachtmerrie.