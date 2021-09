Corona had Maxime Meiland flink te pakken: ‘Ze was helemaal aan het huilen’

De twee besmette heren maakten het redelijk, maar dat gold niet voor Maxime. ,,Maxime is he-le-maal ziek. Met Leroy gaat het aardig, en Dirk is heel moe, die slaapt alleen maar. Maar die hoogzwangere Maxime... Ook dat er nog bij, hè”, vertelde Martien, die zijn toen 32 weken zwangere dochter sommeerde om ‘gelijk de verloskundige te bellen’. ,,Want ja, je weet het niet met zo’n vrucht in je lijf. Erg hè, ja, dat is niet leuk. Is toch vreselijk, corona?” klonk het dramatisch.

Ook Erica stelde dat haar dochter ‘heel ziek’ was van het coronavirus. Om Maxime en haar vriend Leroy te verrassen, besloten Erica en Martien verse groentesoep te maken voor het stel. Tijdens het koken onthulde Erica dat Maxime het moeilijk had. ,,Ik vind het wel sneu voor haar. Loop je met zo’n dikke, zware buik, want daar heeft ze best wel last van. En dan krijg je ook nog corona. En ook echt nog ziek ervan. Leroy had bijna niks. Ja, dat vind ik wel rot voor haar. Vorige week was ze ook helemaal aan het huilen.”



Maxime is inmiddels weer helemaal gezond. Twee weken geleden beviel ze van dochtertje Vivé. ‘Negen maanden lang hebben we met smart op je gewacht, en nu ben je dan ook eindelijk bij ons. Je zult van ons alle liefde krijgen, net zoals je grote zus, die nu al niet meer zonder jou kan’, jubelde ze op Instagram.