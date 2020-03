Corona? Inreisverbod? Dit Nederlandse bandje tourt gewoon door de VS

Ook in de VS leidt het coronavirus tot grote onrust. In New York, waar het Nederlandse Donna Blue deze week begon aan een tour van veertien optredens, mogen optredens alleen doorgaan voor een publiek van maximaal 500 mensen. ,,Wij spelen hier in zaaltjes voor ongeveer honderd mensen, voorlopig zijn we met open armen ontvangen’’, zegt Danique van Kesteren, die met haar vriend Bart van Dalen Donna Blue vormt. Live spelen ze met twee collega-muzikanten. Deze maand brachten ze hun derde ep uit.



In New York vielen ze de afgelopen dagen op bij Paste Magazine, een cultuursite die dagelijks muzikanten in de studio een sessie laat doen. Donna Blue was gisteren aan de beurt om een paar nummers te spelen.