Corona of niet: Nederlands Film Festival gaat gewoon door

Een filmfestival gaat naast vele premières evengoed om het ontmoeten, zien en horen van makers en acteurs, spontane gesprekken met andere bezoekers en het proeven van trends. De vaak gehoorde kreet dat het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht ‘naar je toekomt dit jaar’ klinkt aantrekkelijk – veel nieuwe films draaien nu tegelijk in verschillende Nederlandse steden en voor 170 andere producties producties kan je kaartjes kopen om ze online te zien – maar of je nog van een ouderwetse festivalbeleving kan spreken?



,,Toch besloten we vrijwel meteen dat dit hoe dan ook door moest gaan’’, vertelt waarnemend festivaldirecteur Doreen Boonekamp. ,,Het is belangrijk verhalen van een eigen bodem een podium te bieden. Daarnaast is er juist in deze gekke tijd behoefte aan een venster naar de wereld om ons heen.’’ De kaartverkoop is recent gestart en loopt volgens Boonekamp ‘gestaag’. ,,Het is daarbij cruciaal dat veel makers het ook nu aandurven hun films te presenteren, terwijl je als trend ziet dat er veel titels op de plank blijven liggen in de hoop op betere (lees coronavrije, red.) tijden.’’



Om de festivalbeleving ondanks corona levend te houden, haalt het NFF van alles uit de kast: de in Utrecht georganiseerde talkshows en masterclasses zijn eveneens thuis op de bank live te volgen, er is een heuse drive-in cinema op het parkeerterrein van Pathé Utrecht Leidsche Rijn, overal in de domstad hangen nieuw ontworpen posters van ‘gouwe ouwen’ als De Tweeling en Karakter en een speciale festivalapp voert de bezoeker langs plekken in de stad waar ooit beroemde filmscènes (zoals de speedbootachtervolging in Amsterdamned) werden opgenomen.