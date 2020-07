Coronapandemie wordt verhaallijn in nieuw seizoen Grey's Anatomy

De makers van Grey's Anatomy waren te gast in de Amerikaanse show Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going. Daarin onthulden ze het nieuws over de coronapandemie als thema in de beroemde tv-serie. De schrijvers zijn op dit moment in gesprek met echte artsen, die te maken hebben gehad met het virus. ,,Elk jaar praten we met dokters. Dan vertellen ze ons hun grappigste en gekste verhalen", vertelt Vernoff.