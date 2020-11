‘Corrie was een schat van een mens’

‘Onze Corrie (van Gorp) is overleden. Een legendarische comédienne. Bleef onzeker over haar rol in een Kannibaal als jij en ik, maar stortte zich er elke avond met volle overgave in. Schat van een mens’, schrijft Freek.



André van Duin, die samen met Van Gorp vooral bekend stond als meneer en mevrouw de Bok, reageert bedroefd op het overlijden van de actrice. ,,Ze was een gek, leuk en warrig mens.” De cabaretier kreeg het nieuws gisteren te horen. ,, Familie belde op dat ze haar gevonden hadden, ze was net een uurtje overleden”, vertelt Van Duin. De twee hadden nog vaak contact, ook al was Van Gorp al een tijd uit de spotlight gestapt. ,,Ze stuurde vaak fotootjes, dan had ze weer uierboord gemaakt of zo.”



De twee maakten in 2009 nog eenmalig een televisie-comeback als meneer en mevrouw De Bok in de wekelijkse Dik Voormekaar Show. ,,We hebben erg gelachen samen. Heel af en toe deden we dat hoedje nog even op. Ze was een dierbare vriendin.”