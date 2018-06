Couturier Stefano Gabbana noemt Selena Gomez 'echt lelijke vrouw'

Meester Anton: Opnames nieuw seizoen De Luizenmoe­der beginnen in oktober

21:34 De opnames voor het tweede seizoen van de AVROTROS-hitserie De Luizenmoeder beginnen volgens hoofdrolspeler en scenarioschrijver Diederik Ebbinge (49) waarschijnlijk in oktober dit jaar. Wanneer de satirische reeks over alles wat in en om basisschool De Klimop gebeurt op de buis komt, is nog niet bekend.