Coverfilmpje ontketent zoektocht naar zanger met ‘gouden strot’: ‘Dit is een droom’

videoHet was misschien wel de belangrijkste vraag op Twitter sinds gisteravond: wie is de Nederlandse jongen met de ‘gouden strot’ die op een Spaans strand Unchained Melody zong? Het antwoord: Mart Hoogkamer, een volkszanger die normaal geen woord over de grens zingt. Op zijn Facebookpagina werd het bewuste filmpje inmiddels ruim 2,2 miljoen keer bekeken. ,,We hadden het bijna niet gedeeld.’’

De 22-jarige Mart kan het nog nauwelijks bevatten. De Leidse zanger timmert al jaren aan de weg in het volkse circuit, was te zien in Holland’s Got Talent én nam een duet op met Willeke Alberti, maar dit heeft hij nog nooit meegemaakt.



Samen met zijn neven ging hij afgelopen weekend naar Spanje om zijn hoofd leeg te maken na alle coronaperikelen in Nederland. Op het strand van La Carihuela zette hij spontaan het lied Unchained Melody in, eigenlijk alleen voor de mensen om hem heen.

,,Met de knietjes in het zand en een boxje van 30 euro in mijn handen’’, zegt hij. ,,Mijn neef filmde het stiekem.’’ De video had bijna het internet niet gehaald. ,,Ik zei: dit ga jij nergens plaatsen. Want ik was ontevreden met mijn Engelse uitspraak.’’ De enige plek waar Mart normaal Engels zingt, is immers onder de douche. ,,Of met een drankje op, bij een verjaardag.’’



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Mart op het strand in Spanje. © Facebook Mart Hoogkamer

Zoektocht

Uiteindelijk ging hij overstag en verscheen de video op zijn Facebookpagina. Daar is hij inmiddels 2,2 miljoen views en 28.000 likes verder. Op Twitter verscheen de video gisteravond op het account van @Silable zonder zijn naam, waarna een zoektocht ontstond naar de zanger die zorgde voor ‘kippenvel bij 35 graden’. Ook BN’ers als regisseur Eddy Terstall en journaliste Wouke van Scherrenburg twitterden over het filmpje.

Quote Het is alsof ik in een droom leef Mart Hoogkamer

,,Het is alsof ik in een droom leef’’, zegt Mart, die ondanks de lof kritisch blijft. ,,Ik heb het vijf keer teruggekeken en denk steeds: dit had beter gekund.’’ Het zij hem duidelijk vergeven. ,,Ik kan het niet geloven. Ik ben een jongen van de straat, heb goede en slechte tijden gehad. Dat mensen hier zo positief op reageren, maakt me zo blij.’’



De zanger, die voor de corona-uitbraak naar eigen zeggen acht á negen optredens per week had, wil vaker in het Engels gaan zingen - net als zijn helden Tom Jones en Engelbert Humperdinck. Unchained Melody gaat sowieso de setlijst op, hoe moeilijk dat lied ook te zingen is. Lachend: ,,Ik ben de sjaak!’’