Cranberries-zangeres Dolores O'Riordan in besloten kring begraven

Voorafgaand aan de begrafenis vond in de Saint Alibe's Church in haar geboortestad Ballybricken een uitvaartmis plaats. Tijdens het binnenkomen van de genodigden was het Ave Maria te horen dat O'Riordan zong met Luciano Pavarotti. Daarna brachten familie en vrienden een eerbetoon aan de zangeres door herinneringen op te halen en het belang van haar muziek voor velen te benadrukken. ,,Het aantal mensen dat zij uit hun depressie wist te halen, is onmogelijk te tellen'', zei een vriend van de familie. ,,Ze wist mensen te bereiken en had respect voor iedereen.'' Onder begeleiding van haar moeder, haar vriend Olé Koretsky, ex-vriend Don Burton en hun drie kinderen werd daarna de kist naar de begraafplaats gebracht.

Afscheid

Zondagmiddag hebben duizenden fans tijdens een speciale herdenkingsdienst in de St. Joseph's Chruch afscheid genomen van hun idool. Rouwende fans stonden lange tijd in de rij om langs de open kist te kunnen lopen.



O'Riordan overleed vorige week maandag op 46-jarige leeftijd in een hotel in Londen. Het zal vermoedelijk nog een tijd duren voordat duidelijk is wat de exacte doodsoorzaak is. Wel liet de politie al weten dat de Ierse zangeres niet onder verdachte omstandigheden is gestorven.