Crew legt bom onder HBO-serie die nieuwe wereldhit moet worden: Regisseur maakt er zieke ‘porno’ van

Een groep medewerkers heeft een bom gelegd onder de nieuwe HBO-serie The idol , de beoogde opvolger van wereldhits Euphoria en Game of thrones . De show was bijna af toen een nieuwe regisseur volledig opnieuw begon en van een verhaal met een ‘feministische blik’ ronduit misselijke ‘martelporno’ maakte.

Dat zeggen dertien cast- en crewleden tegen Rolling Stone. De verwachtingen rond The idol van de bekende streamingdienst HBO zijn al maanden hooggespannen. Het is een prestigeproject met hoofdrollen voor zanger The Weeknd (33) en het populaire jonge model Lily Rose Depp (23), de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis. Ook zangeres Jennie van de immens populaire K-popgroep Blackpink doet mee. Het project kost tientallen miljoenen euro’s.

Het was aanvankelijk een ‘gelaagd’ verhaal over de gevaren van roem, aldus het tijdschrift. Lily Rose speelt een popster die in de ban raakt van het personage van The Weeknd, een mysterieuze nachtclubeigenaar die stiekem een sekte runt. Toen zo’n 80 procent van de opnames erop zat, vertrok regisseur Amy Seimetz ineens.

Ze werd vervangen door Sam Levinson, die volledig opnieuw begon. Een medewerker met decennialange ervaring zegt nog nooit zulke geldverspilling te hebben gezien. Uitleg kwam er niet, behalve berichten dat The Weeknd (ook maker van de show) het perspectief van de serie te ‘vrouwelijk’ vond. Het moest gaan om zijn personage, minder om dat van Depp.

Quote Het is zo extreem dat er geen boodschap meer is. Het heeft geen doel Medewerker van The idol

Vrouwen worden vernederd

De oorspronkelijke boodschap maakte plaats voor ‘verontrustende’ seksuele scènes met veel naakt, aldus de bronnen. ,,Waar ik voor tekende was een donkere satirische serie over roem’’, zegt een productiemedewerker. ,,Het veranderde van satire in precies datgene dat de show moest bespotten.’’

De serie werd nog explicieter dan Euphoria, waarin de grote hoeveelheid seks en blote lichamen een recensent van The Guardian eens duizelig maakte. Het nieuwe verhaal is zo hol en denigrerend voor het vrouwelijke personage dat de crew er aanstoot aan neemt.

Zo stond in het script een scène waarin het personage van The Weeknd tegenspeler Depp in het gezicht slaat. Ze lacht en vraagt om meer klappen, waardoor de man een erectie krijgt. In een andere scène zou Depps personage een ei in haar vagina moeten dragen en als dat zou breken, zou The Weeknds personage weigeren haar te ‘verkrachten’. Het resulteerde in een smeekbede van haar om wel verkracht te worden, omdat dit haar succes zou brengen. Beide scènes werden uiteindelijk niet opgenomen, maar dit was naar verluidt het topje van de ijsberg.



Bekijk een trailer van The idol, lees daaronder verder:

Expliciet zonder doel

,,Het wás een serie over een vrouw die haar seksualiteit ontdekt en wérd een show over een man die haar misbruikt, terwijl zij ervan geniet’’, zegt een medewerker. ,,Ik dacht: wat is dit? Wat lees ik hier? Het was een soort martelporno.’’ Elders klinkt het: ,,Het is zo extreem dat er geen boodschap meer is. Het heeft geen doel. Ze kijken alleen maar hoeveel reacties ze kunnen krijgen.’’

Regisseur Levinson komt volgens de bronnen overal mee weg, omdat ze bij HBO weten dat hij eerder garant stond voor succes. Hij was aan het begin ook amper op de set, opvallend genoeg wel toen Lily Rose Depp haar eerste seksscène opnam. Meerdere crewleden willen nooit meer met hem werken.

‘De beste regisseur’

Levinson en Abel Tesfaye, zoals The Weeknd echt heet, willen bij Rolling Stone niet op de aantijgingen reageren. Volgens insiders is de artiest tevreden met het werk van de regisseur, meldt TMZ. Dankzij hem past de serie veel meer bij de originele plannen en het zou onzin zijn dat The Weeknd geen vrouwelijk perspectief wilde. De eerste regisseur Amy Seimetz geeft geen reactie.

Lily Rose Depp noemt Levinson ‘de beste regisseur’ met wie ze ooit heeft gewerkt. ,,Ik heb me nog nooit zo gesteund en gerespecteerd gevoeld in een creatieve omgeving, mijn inbreng en meningen werden nooit zo gewaardeerd.’’

HBO laat weten dat The idol ‘een van de spannendste en meest provocerende series’ van het platform is. Het team zou er alles aan doen om een veilige en respectvolle werkplek te creëren en de vervanging van de regisseur gebeurde ook omdat dit het beste zou zijn geweest voor de cast en crew.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: