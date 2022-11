‘Criminelen wilden op verjaardag Gordon een aanslag plegen op John van de Heuvel’

Nieuwe buren André Hazes worden geen spionnen voor juicechan­nels: ‘Die man moet ook ergens wonen’

In één klap was Wilnis gisteravond landelijk nieuws. Het dorpje met slechts zevenduizend inwoners krijgt er een nieuwe inwoner bij, genaamd André Hazes. De bewoners van Wilnis zijn daar zelf echter niet zo van onder de indruk: ,,Hij is ook maar een mens.”

14 november