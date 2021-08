Crisis na crisis in B&B-villa van Jacob: ‘Je bent geen slechte man, maar niet oprecht’

Zag B&B Vol Liefde -deelnemer Jacob gisteravond zijn geliefde mesthoop geruïneerd worden nadat Segrun en Monica het onkruid uit zijn tuin in de bak dumpten, niet veel later kwam het pas tot een echte uitbarsting. Een pijnlijke, want tijdens een uit de hand gelopen ruzie onthulden de vrouwen eigenlijk niets in Jacob te zien. ,,Op persoonlijk vlak ben je niet benaderbaar voor mij, voor niemand”, maakte Segrun hem duidelijk voor het oog van 826.000 kijkers.

Monica, Jennie, Anita en Segrun vermaken zich meer dan prima in de Portugese villa van Jacob. Maar dat is ook direct het probleem: ze vermaken zich vooral met elkaar en niet met Jacob. Die liet al eerder doorschemeren zich best wel eenzaam te voelen, ondanks dat hij in een huis vol met vrouwen zat. Zij waren het daar op hun beurt niet mee eens. ,,Je bent een beetje veel met jezelf bezig, denk ik. En veel weg”, concludeerden zij.



Het moge duidelijk zijn: van een klik met zijn potentiële liefdeskandidaten was dus al niet echt sprake, maar de gebeurtenissen van gisteren maakten het er al helemaal niet beter op. Segrun en Monica besloten Jacob een handje te helpen door zijn enorme tuin te ontdoen van onkruid en andere rommeltjes. Ze waren in hun nopjes met het resultaat. ,,Het knapt helemaal op. Het lijkt wel alsof het terras veel lichter is geworden door al het vegen en schoonmaken”, stelde Monica. De twee dames moesten natuurlijk nog wel hun emmer met onkruid dumpen en waren ervan overtuigd dat hun opbrengst prima bij de composthoop van Jacob kon worden gegooid.



Dat bleek een verkeerde inschatting. De heer des huizes kwam namelijk argwanend aanlopen toen hij Segrun en Monica druk in de weer zag bij zijn geliefde mesthoop. ,,Zijn jullie bij mijn kerncentrale?”, grapte hij aanvankelijk. Segrun legde uit ‘weer even een bakje te hebben gevuld in zijn compostbak’. Toen gingen de alarmbellen bij Jacob rinkelen. ,,Geen onkruid bijvoorbeeld he? Alsjeblieft, heb je dat gedaan?”, klonk het paniekerig. Hij beviel de dames vervolgens om het spul weer uit zijn put te halen. ,,Want anders kan ik het mest niet gebruiken in de toekomst.” Even later: ,,Dit is een ramp.”

Escalatie

De crisis rondom de mesthoop van Jacob bleek niet de enige ramp te zijn die zich die dag zou voordoen. Jennie ontdekte na een warme douche dat haar verblijf was veranderd in een zwembad. En dus moest Jacob zich met spoed melden om de boel op te lossen. Jennie legde ondertussen uit er niks van te begrijpen en droeg Jacob op zo snel mogelijk in actie te komen zodat zijn spullen niet zouden verrotten. Waar Jacob er met zijn mesthoop als de kippen bij was, voelde hij die druk totaal niet bij de natte kamer. Ja, er stonden bijvoorbeeld wat skateboards, maar die waren waterbestendig. ,,Die spullen hebben geen waarde en geen problemen. Het water is ook geen probleem, dat loopt er zo uit.”



De woorden van Jacob leidden tot nog meer frustratie bij Jennie. Briesend: ,,Je hebt er zo’n rotzooi van gemaakt Jacob, en dat is zonde, dat is niet nodig.” De aanvallende woorden van Jennie schoten bij Jacob in het verkeerde keelgat. Hij beet van zich af en maakte Jennie duidelijk dat het gewoon een opslagkamer was, die de dames zelf niet hebben opgeruimd. ,,Ik heb jou met alle liefde mijn opslagkamer gegeven, dat je hier kan slapen. Dat jullie die kamer niet schoongemaakt hebben...”, zei hij.

Volledig scherm Jacob en Jennie in discussie over de opslagkamer. © RTL

Jennie besloot daarna af te koelen onder het genot van een wijntje, maar op het balkon liepen de spanningen juist nog meer op. De discussie over de ‘zwembadkamer’ werd voortgezet en Jacob liet wederom blijken er geen probleem in te zien. ,,Het spijt me zeer dat zoiets gebeurt, maar alles gaat kapot. Er is niemand gewond. Het is heel frustrerend, maar ik ga er niet slecht van slapen. Je maakt er grote paniek van, maar er is niets gebeurd.”

Er was overigens wel een loodgieter voor nodig om de opslagkamer te redden en dus greep Jacob zijn telefoon. Hij koos ervoor om dat hardop én in het bijzijn van de dames te doen en dat veroorzaakte de zoveelste discussie van die dag. ,,Er is zoveel ruimte, waarom praat je in gezelschap zo hard”, zei Anita zichtbaar geërgerd. Jacob kaatste sarcastisch terug: ,,Ik leer zo veel van jullie, ik ben gewoon verrast.”



Die uitspraak deed de bom barsten. Segrun, Anita, Monica en Jennie waren er helemaal klaar mee en lieten dat merken ook. ,,Je bent geen slechte man, maar je bent niet oprecht”, sneerde Segrun naar Jacob. ,,Op persoonlijk vlak ben je niet benaderbaar voor mij, voor niemand.” Daar had Jacob wel spijt van, maar het leed was al geschied: de vrouwen bekenden eigenlijk geen romantische toekomst met Jacob te zien.

Toen kwam de aap uit de mouw: Jacob zag dat ook zo. ,,Jullie zijn geen slechte vrouwen, maar ik kan wel zien dat jullie het niet zijn voor mij. Dat is gewoon een conclusie die we kunnen trekken. Er gaat geen romance komen.”

Quote Je bent geen slechte man, maar je bent niet oprecht Segrun

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: