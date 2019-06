Crowdsurfende Frank Lammers verrast Pinkpop met optreden met Rowwen Hèze

Emotionele André: Ik hoop dat mijn zoon beseft dat ik zoveel werk voor hem

15:44 André Hazes heeft vandaag zijn liefde voor zijn zoontje André in een bijzonder bericht omschreven op sociale media. De 25-jarige zanger vindt het nog wel eens moeilijk dat hij zo vaak van huis is of juist uitrust om zich klaar te stomen voor een show. ‘Ik hoop gewoon echt dat hij later zal beseffen dat ik zo veel werk, en zo veel weg ben, voor hem.'