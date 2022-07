CvdM onderzoekt processen rond belangenverstrengeling NPO, Rijxman zegt niets fout te hebben gedaan

Het onderzoek richt zich volgens het Commissariaat op de processen die belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling moeten voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonlijke- en werkrelaties tussen beleidsbepalende functionarissen van de NPO en personen in relevante functies buiten de publieke omroep.

Het Commissariaat betrekt bij het onderzoek mogelijk de uitkomsten van het onderzoek dat de Auditdienst Rijk recent instelde naar de gang van zaken rond een melding van een klokkenluider bij de NPO. Deze maakte melding over constructies waarbij het salarisplafond in de publieke omroep zou worden ontweken. In deze kwestie speelde dat toenmalig NPO-baas Shula Rijxman goed bevriend was met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vanochtend bevestigde een woordvoeder van de NPO dat Rijxman een privévakantie met staatssecretaris Sander Dekker van Media in 2017 niet heeft gemeld bij haar werkgever. Met deze reis naar Israël handelde Rijxman mogelijk in strijd met de gedragscode voor bestuurders van de publieke omroep.

Rijxman vindt dat ze niks fout deed

‘Ik zie het onderzoek van het Commissariaat voor de Media met vertrouwen tegemoet’, reageert Rijxman, die onlangs is benoemd als wethouder in Amsterdam. De voormalig NPO-voorzitter zegt dat ze de gedragscode van de publieke omroep niet heeft geschonden. Zo had ze naar eigen zeggen niet hoeven melden dat ze met Dekker en zijn partner op reis is geweest.

Volgens haar schrijven de regels van de NPO niet voor dat vrienden en kennissen moeten worden gemeld. ‘De NPO kiest dan ook niet toevallig voor de formulering dat het ‘verstandig’ was geweest om het te melden’, schrijft Rijxman in een statement. ‘Moeten we dan van iedereen in een publieke functie gaan vragen alle kennissen en vrienden in een openbaar register bij te houden?’

Volledig scherm Shula Rijxman. © Brunopress/Patrick van Emst

Klokkenluider

Eerder liet ze al weten dat ze niets afwist van een klokkenluider die mogelijke misstanden bij de NPO had gemeld bij een hoge ambtenaar, met wie Rijxman bevriend bleek te zijn. In de Tweede Kamer is vandaag een debat over de gang van zaken rondom de klokkenluider. Die zou melding hebben gedaan bij de topambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van constructies waarmee het salarisplafond in de publieke omroep zou worden ontweken.

‘De klokkenluider heeft zich niet tot mij gewend in mijn vorige functie bij de NPO en ik ben ook niet geïnformeerd over het bestaan van een klokkenluider, noch over de misstanden die hij/zij meldt’, aldus Rijxman. Ze gaf al eerder aan dat ze haar vriendschap met de ambtenaar destijds kenbaar had gemaakt bij Tjibbe Joustra, voorzitter van de raad van toezicht bij de NPO. ‘We hebben werk en privé altijd gescheiden gehouden.’

Luister ook naar de AD Media Podcast. Met een terugblik op het tv-seizoen, een pluim voor Renze Klamer en de nieuwe presentatieklus van Rob Kemps.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: