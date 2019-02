Cynthia Boll wint fotoprijs Zilveren Camera

Fotograaf Cynthia Boll heeft de Canon Zilveren Camera 2018 gewonnen. Ze kreeg deze prestigieuze prijs voor de fotojournalistiek voor haar serie Sinking Cities Jakarta. De uitreiking vond plaats in het bijzijn van koning Willem-Alexander in theater Gooiland in Hilversum. Boll kreeg een wisseltrofee en 10.000 euro.