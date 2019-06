Daans onverklaarbare liefde voor Bob Dylan: de zanger die niet eens goed kan zingen

In mijn vaders kast met muziekboeken ving één boek altijd weer mijn blik. De rug was wit, afgezien van een schuine bruine balk, die mij deed denken aan de wiskundeles. Ik haalde het daarom nooit uit de kast. Het stond tussen de naslagwerken over blues, rock, gospel, pop, eigenlijk over alles behalve jazz (‘zenuwenmuziek’). Kijkend naar de indrukwekkende verzameling kreeg de 12-jarige ik de indruk dat over alle muziek wel geschreven was, of sterker nog, dat er geen noot aangeslagen kon worden, op welk instrument dan ook, zonder dat er in de loop der geschiedenis iets geleerds over werd beweerd. Ik zei tegen mezelf dat ik het anders zou doen. Ik wilde niet over muziek lezen, ik zou erin opgaan. Ik zou mijn ogen sluiten en luisteren.