Dag na veroordeling Thijs Römer staat zijn vader bovenaan Bestseller 60 met Baantjer-boek

Het contrast is groot in huize Römer. Een dag na de veroordeling van Thijs Römer staat vader Peter Römer met zijn nieuwe boek bovenaan in de Bestseller 60 van boekenkoepel CPNB. Het 93ste avontuur van de beroemde Amsterdamse rechercheur De Cock heeft de titel Het kind van de rekening .

De detective van auteur Römer is vanuit het niets op de eerste plaats binnengekomen in de Bestseller 60 die boekenkoepel CPNB elke week bekendmaakt. Het is zijn zesde boek over De Cock, maar het eerste originele. Römer nam de langlopende serie over na de dood van de oorspronkelijke auteur Appie Baantjer. De eerste vijf boeken die Römer schreef waren gebaseerd op de scenario’s van de razend populaire tv-serie.

Peter Römer is de vader van Thijs Römer, die een kleinzoon is van Piet Römer die jarenlang op tv gestalte gaf aan De Cock. Vader Peter was er tijdens de zitting ook bij om zijn zoon te steunen. Die kreeg maandag een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur opgelegd voor het online misbruiken van drie minderjarige meisjes. Dat vonnis werd een dag later gevolgd door het nieuws over het succes van het boek van senior.

Volledig scherm Peter en Thijs Römer in de parkeergarage bij de rechtbank © Brunopress

De andere twee boeken in de top 3 zijn Na die nacht van Karin Slaughter en De vallei van Suzanne Vermeer. Opvallend is verder dat er nog steeds vijf boeken uit de succesvolle Zeven zussen-reeks van de overleden schrijfster Lucinda Riley in de top 60 staan. De hoogste vermelding is op plek 5, waar het laatste boek Atlas nog steeds staat.

