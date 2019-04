Dallas-acteur Ken Kercheval (83) overleden

Kercheval werd beroemd door zijn rol als de oliemagnaat Cliff Barnes, de eeuwige tegenstander van J.R. Ewing (Larry Hagman), uit de jaren 80 in de populaire serie Dallas. In de Verenigde Staten liep het familiedrama over geld, macht en intriges 14 jaar onafgebroken door. Kercheval speelde in alle seizoenen.

De acteur, die zijn carrière begon op Broadway in New York, speelde ook in films als The Seven-Ups en F.I.S.T. Kercheval was een zware roker. In de jaren 90 kreeg hij longkanker en moest daaraan worden geopereerd.