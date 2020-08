Dan Brown verklaart ex-vrouw de oorlog en onthult: Ik ben samen met een Nederlandse vrouw

Thrillerauteur Dan Brown (56) verklaart zijn ex-vrouw de oorlog nadat ze hem in het openbaar beschuldigde van het verkwisten van hun geld aan verschillende minnaressen. Tegelijkertijd schreeuwt de prijswinnende The Da Vinci Code -schrijver het van de daken dat hij inmiddels samen is met een paardentrainster uit Friesland . ,,We zijn heel erg samen en heel gelukkig.”

In juli raakte bekend dat Blythe Brown haar ex-man voor de rechter wilde slepen omdat hij zich in de laatste jaren van hun huwelijk ‘onrechtmatig en flagrant’ zou hebben gedragen en dat hij verschillende keren zou hebben gelogen over buitenechtelijke affaires. ,,Dan heeft gedurende een aantal jaren in het geheim geld overgeheveld van hun huwelijksvermogen om z’n activiteiten met z’n minnaressen te financieren”, klonk het onder meer. De twee gingen eind 2019 officieel uit elkaar, al was hun relatie al veel langer voorbij.

‘Ik ga haar niet kleineren’

In zijn eerste interview sinds de rechtszaak stelt de Amerikaanse auteur dat zijn ex-vrouw zich schuldig maakt aan smaad en laster. Haar beschuldigingen zijn vergezocht en hebben enkel als doel om zijn persoonlijke leven te ruïneren, zo zegt Brown tegen Daily Mail. ,,Ik ga mijn ex-vrouw niet kleineren zoals ze dat met mij heeft gedaan. Maar deze rechtszaak is begonnen zonder rekening te houden met de waarheid”, stelt hij.

Brown, die de wereld in 2003 veroverde met De Da Vinci Code, benadrukt dat zijn ex-vrouw de helft van al zijn bezittingen heeft gekregen. ,,Eigenlijk gaat het om meer dan de helft, en ik ben geschokt dat ze terugkomt voor meer. Ik betwist haar verhaal over wat er is gebeurd volledig. Dit alles is allemaal behoorlijk ontnuchterend geweest. Deze rechtszaak is bedoeld om mij te vernederen, om mijn professionele leven kapot te maken. Dat is het hele doel.”

‘Ik ben diep gekwetst’

Volgens Blythe is haar ex-man hoofdverantwoordelijk voor het stuklopen van het huwelijk. De schrijver ontkent dat stellig en zegt dat ook zij daar een aandeel in heeft. ,,We waren lang geweldig samen, maar we zijn ook afzonderlijk van elkaar gegroeid, wat mensen ook doen. Het spijt me alleen dat we de liefde niet konden scheiden en dat het hierop moet uitdraaien. Het is triest, ik ben er diep door gekwetst. Ik heb mijn best gedaan om het huwelijk te laten slagen. Ik wilde samen met haar naar therapie, maar daar ging ze niet mee akkoord.”

Het ging zelfs van kwaad tot erger, zegt Brown. Zo zou Blythe hem regelmatig belachelijk maken door zijn liefde voor fitness ‘ijdel en oppervlakkig’ te noemen. Ook zou ze na een toespraak in 2013 haar man hebben vernederd door te zeggen: ,,Mijn maag draait me om als ik je op het podium zie. Ik herken niet meer wie je bent.” Hoewel het huwelijk pas eind 2019 officeel werd ontbonden, stelt Brown dat het al veel langer voorbij was. ,,Ons huwelijk is echt lang geleden voorbij. We gingen gewoon onze eigen weg.”

‘We zijn erg gelukkig’

Over de vermeende affaire met de Nederlandse paardentrainster Judith Pietersen repte Brown in eerste instantie met geen woord, maar nu bevestigt de schrijver dat de twee een setje zijn. ,,We zijn heel erg samen en heel gelukkig.” Pietersen liet eerder al weten niet te willen reageren op de rechtszaak. ,,Dit is een privékwestie tussen Dan Brown en Blythe Brown, het is niet aan mij maar aan de rechter in Amerika om zich hierover uit te laten. Ik ben geen partij.”

Een rechter denkt daar anders over en oordeelde maandag dat Pietersen haar boekhouding moet delen met de ex-vrouw van de schrijver. De rechter woog zwaar aan het feit dat Brown en Pietersen tegenstrijdige verklaringen aflegden. De vrouw vertelde namelijk dat ze de paarden zelf had gekocht, maar uit facturen en mails bleek dat de schrijver al zeker de eigenaar was van het duurste paard.

,,De stukken maken duidelijk dat Dan Brown, maar ook Pietersen steevast tegenstrijdigheden afleggen”, zei advocaat Jan Willem de Groot, die Blythe in Nederland vertegenwoordigt, tegen De Telegraaf, ,,Het is tijd dat de waarheid aan het licht komt. De rechtbank heeft zich niet op het verkeerde been laten zetten door de schijnconstructies van de twee.” Advocaat Schelstraete, die zowel Pietersen als Dan Brown vertegenwoordigt, laat in een reactie weten dat de paardentrainster hoger beroep aantekent tegen de uitspraak. ,,Het vonnis mist in haar beleving feitelijke en juridische draagkracht”, is zijn oordeel.