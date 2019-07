Dan in dubio bij WK-finale, Jessie Jazz doucht hit van zich af

20-jarige Dis­ney-ac­teur plots overleden

11:35 De 20-jarige Amerikaanse acteur Cameron Boyce is in zijn slaap overleden. Zijn familie heeft volgens omroep ABC laten weten dat hij vandaag ‘als gevolg van zijn medische toestand’ is ingeslapen. Cameron had een medische aandoening waarvoor hij behandeld werd, maar het is niet bekend om welke ziekte het gaat.