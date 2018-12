Dan Karaty zwaar teleurgesteld en Amy draagt loodzware japon

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Xelly Cabau van Kasbergen is blij met een dure latte maar het allergelukkigst om het wondertje in haar buik.

Marieke Elsinga heeft, ondanks dat ze vroeg opstaat voor de radioshows van Qmusic en 's avonds aan de desk van RTL Boulevard staat, is de drukke brunette volop in de kerststemming.

Zet de Ladies of Soul (Edsilia Rombley, Berget Lewis, Candy Dulfer en Glennis Grace) samen in een fotostudio en de chaos is compleet.

OG3NE's Amy Vol is wel even bezig om het podium van het Knoop Gala te bereiken in een loodzware creatie van bruidswinkel Koonings.

Cupido heeft raak geschoten in Trucker zoekt Vlam: Myron is gezwicht voor de charmes van Nicole. ,,Gaat dat zien’’, aldus koppelaarster Gwen van Poorten over haar nieuwe serie.

De Amerikaanse choreograaf Dan Karaty kan door een gescheurde spier de finale van Boxing Stars niet vechten. Ondanks dat hij zwaar teleurgesteld is, blijft hij trainen.

Styliste Chantal Bles en haar levenspartner Robert Doornbos zijn zich kapot geschrokken. Hun dochtertje Jada, bij wie eerder dit jaar een kwaadaardige tumor werd verwijderd waarvoor het meisje nog steeds wordt nabehandeld, werd een paar dagen geleden met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen. Onduidelijk is hoe het nu met Jada gaat, maar volgens Chantal is dit ‘een heel ander beeld dan de afgelopen dagen.’

Sterrenkapper Leco van Zadelhoff denkt met veel genoegen terug aan een prestigieuze klus: het trouwkapsel verzorgen van Chantal Janzen die exact vier jaar geleden in Londen in het huwelijksbootje stapte.

Een pikant primeurtje voor actrice Tanja Jess. Zij kreeg voor de eerste keer in haar leven een foto toegezonden van een man die kennelijk graag zijn blote kruis aan haar wilde tonen.

Presentatrice Geraldine Kemper geeft met het onderstaande kiekje een heel andere draai aan het fenomeen hangplek.

Na zijn uitverkochte Ahoy-concerten kwam André Hazes op het sportieve vlak ietwat traag op gang.

Voormalig toptennisser Richard Krajicek heeft het vliegtuig gepakt om zijn in Los Angeles studerende dochter Emma met een bezoekje te vereren.

Actrice Kimberley Klaver meldt vol trots dan ze al best veel kan met gewichtjes van één kilo.

Jan Smit moest de afgelopen dagen optredens afzeggen vanwege een aanhoudend griepje, maar de Volendammer lijkt alweer aan de beterende hand.