Dancing With The Stars in teken van RTL-jubileum

RTL 4 begon dertig jaar geleden met uitzenden in Nederland. Dat was het begin van de commerciële televisie. Op 2 oktober 1989 introduceerde RTL via een U-bochtconstructie in Luxemburg commerciële televisie in Nederland. Aanvankelijk gebeurde dat onder de noemer RTL Véronique, maar in 1990 werd de zender omgedoopt tot RTL 4. Daarmee begon ook Goede tijden, slechte tijden. De soap bestaat volgend jaar dertig jaar.