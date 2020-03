Daniel Craig: No Time To Die is mijn laatste 007-film

Eerder werd gemeld dat Craig nog niet zeker was of hij als 007 zou stoppen. Het bleef een tijdje stil, maar gisteravond maakte de acteur dan toch van de gelegenheid gebruik om te bekennen dat hij zijn Bond-kostuum aan de wilgen hangt. ,,De volgende James Bond-film is mijn laatste. Maar het wordt wel een van de beste, want we hebben Phoebe Waller-Bridge van Fleabag die ons helpt met het script", vertelde hij voor de camera.



Dat de 52-jarige Craig stopt met de spionnenfilm komt niet uit de lucht vallen. De acteur twijfelde al langere tijd over een mogelijk afscheid, maar bevestigde in 2017 tijdens The Late Show tóch nog een keer in de huid van James Bond te kruipen.



Deze week werd bekend dat de première van Craigs laatste Bond-film No Time To Die maar liefst zeven maanden is uitgesteld wegens het coronavirus. De producenten en filmstudio’s MGM en Universal schreven in een verklaring na zorgvuldige overwegingen en uitgebreide evaluaties niet anders te kunnen dan de releasedatum op te schuiven. No Time To Die gaat nu op 25 november in première.