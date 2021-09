Daniel Craig zou liever polsen doorsnijden dan doorgaan als James Bond: ‘Na Spectre was het klaar’

Podcast Waarom Hans Zimmer zich de koning van de filmmuziek mag noemen

26 september Hij is mogelijk hét popicoon van de filmmuziek: Hans Zimmer. De Duitse componist brak door met Rain Man en schreef vervolgens talloze beroemd geworden soundtracks voor films als The Lion King, Gladiator, Inception, Pirates of the Caribbean en - zeer recent nog - Dune. Deze podcast onderzoekt Zimmers populariteit. Waarom is hij zo bepalend geworden voor de moderne filmmuziek?