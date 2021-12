Daniel Radcliffe had oogje op Helena Bonham Carter in Harry Potter-tijd

De Harry Potter -acteurs hebben tijdens de opnames van hun reünie gedeeld op wie ze een oogje hadden toen de films werden gemaakt. Daniel Radcliffe (32), die Harry Potter speelde, had een oogje op Helena Bonham Carter (55), die de rol van Bellatrix Lestrange vertolkte. Emma Watson, die Hermione Granger speelde, had dat op Tom Felton, die de rol van Draco Malfoy op zich nam.

Volgens The Sun schreef Radcliffe een liefdesbrief, waarin stond: ‘Beste HBC, het was een genoegen om met je te mogen spelen en je onderzetter te zijn, gezien ik altijd je koffie vasthield. Ik hou echt van je en ik wou dat ik gewoon tien jaar eerder geboren was, dan had ik misschien een kans gemaakt.’

Watson zei dat ze zich realiseerde dat ze Felton leuk vond tijdens een tekensessie, meldt The Mirror. ,,De opdracht die we kregen was om te tekenen hoe je dacht dat God eruitzag. Tom had een meisje getekend met een pet op een skateboard en op dat moment werd ik verliefd op hem.”

Toch is er nooit iets romantisch gebeurd, vertelde ze. ,,Tom was degene bij wie ik kwetsbaar kon zijn. Er is nooit iets romantisch tussen ons gebeurd. We houden gewoon van elkaar en dat is alles wat ik kan zeggen.”

De reünie ter ere van het twintigjarig bestaan van de reeks werd gefilmd in de Warner Bros-studio in Leavesden en wordt op 1 januari uitgezonden op Sky in Groot-Brittannië en HBO Max in de Verenigde Staten. Dit is de trailer:

